İngiltere’den Esad rejimine tehdit

Küresel ısınma kral penguenleri de tehdit ediyor

Öğretim görevlisi, İslâm tarihi uzmanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın beş ciltten oluşan 'Müslümanların Tarihi' kitapları Beyan Yayınları tarafından yayımlandı.

Sosyal medyadan terör örgütleri PKK/KCK, YPG ve PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 5 sanığa ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

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Erdoğan iki sanatçıdan sigarayı bırakmalarını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum gününü kutlamak için gelen sanatçıları kabul ederken Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'nu daha sağlıklı bir yaşama teşvik etti.