İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci başladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı.

Müzakereye İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier katıldı.

DOSTÇA ANLAŞMA İSTEĞİ, MÜZAKERELERE YANSIMAYACAK

İkili, İngiltere'nin AB'den ayrılacağı Mart 2019'a kadar dostça bir anlaşma hazırlanmasına çalışacak. Ancak görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.

İNGİLİZ HALKI KARARINI VERDİ

23 Haziran 2016'da yapılan referandumda İngiltere'nin 40 yıllık AB üyeliğine son verilmesi az oy farkıyla kabul edilmişti.