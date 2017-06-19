taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.210
USD
3,5106
EURO
3,9311
ALTIN
141,20
PETR
47,4100

İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci başladı

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ayrılık pazarlığının ilk turu bugün Brüksel'deydi.

19.06.2017 - 13:18
  1. Haberler
  2. Dünya
İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci başladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı.

Müzakereye İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier katıldı.

İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci başladı

DOSTÇA ANLAŞMA İSTEĞİ, MÜZAKERELERE YANSIMAYACAK

İkili, İngiltere'nin AB'den ayrılacağı Mart 2019'a kadar dostça bir anlaşma hazırlanmasına çalışacak. Ancak görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci başladı

İNGİLİZ HALKI KARARINI VERDİ

23 Haziran 2016'da yapılan referandumda İngiltere'nin 40 yıllık AB üyeliğine son verilmesi az oy farkıyla kabul edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi atandı
Vladimir Putin, Aleksey Yerhov'un Rusya'nın Ankara Büyükelçisi görevine atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.
AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresi uzatıldı
Almanya'nın başını çektiği AB, Kırım ve Sivastopol'un ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.
Trump Beyaz Saray'a döndü
ABD Başkanı Donald Trump, dinlenmek için ailesiyle birlikte Camp David'e giderek 1 gün orada kaldı.
İran'ın DEAŞ hedeflerini vurma anı
İran, Tahran'da gerçekleştirilen terör saldırılarına karşılık Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karargahlarını vurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

227
İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

76
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

54
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

117
Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

308
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

29
Londra'daki minibüslü saldırıya İngiliz basını kaza dedi

Londra'daki minibüslü saldırıya İngiliz basını kaza dedi

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM