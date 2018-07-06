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İngiltere'nin en iğrenç oteli: Birmingham Best Inn

İngiltere'de bir otel, sosyal medya ve tatil sitelerinin "en iğrenç" oteli olarak sınıflandırıldı. Otelden gelen fotoğraflar ise bu sıfatı doğrular nitelikte.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 09:13..
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İngiltere'nin en iğrenç oteli Birmingham’da yer alıyor. Otelin adı The Birmingham Best Inn. Adında geçen “Best” yani “En iyi”, belki de ilk açıldığı dönemde geçerliydi. Artık, misafirleri oranın en kötü ve iğrenç yer olduğunu söylüyor.Temiz olan bir yeri bulmak zor, hatta neredeyse imkansız.

İngiltere'nin en iğrenç oteli: Birmingham Best Inn

KAN, KİR, KÜF VE LEKE

Otelin ismi Birmingham Best Inn, yani en iyisi manasına geliyor, ancak otel öylesine kirli ve pis ki, tematik bir konspet yapılmış ve sadece kirli olması için bu şekilde duruyor gibi, ancak değil.

İngiltere'nin en iğrenç oteli: Birmingham Best Inn

Odalarda kan lekeleri, kirli banyolar ve bozuk eşyalar bulunuyor. Ziyaretçileri tarafından İngiltere'nin en iğrenç otelini olarak adlandırılan yerden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

İngiltere'nin en iğrenç oteli: Birmingham Best Inn

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Otelin bazı odaları gerçekten bir korku filminden çıkmış gibi görünüyor. Öyle ki: bazı odaların zemininde, duvarlarında kan lekeleri bulunurken, bazılarında ise korku mesajları var.

İngiltere'nin en iğrenç oteli: Birmingham Best Inn

Örneğin bir oda duvarında kırmızı bir boya ile "Seni öldürürüm" yazıyor. Bu otelde kalmak sağlık açısından iyi olmadığı gibi, psikolojik olarak da misafirlerini yıpratıyor.

İngiltere'nin en iğrenç oteli: Birmingham Best Inn

1 GECE 183 TL

Bu otelde kalmanın bir gecelik bedeli 30 pound yani yaklaşık 183 TL . Otel yönetimi, otellerinin ucuz ve iyi olduğu konusunda ısrarcı ancak misafirleri ise pek de aynı fikirde değil. Odalar da yatak ve banyo var fakat eşyaların hiç biri temiz değil. Pencere ve eşyalar ise odadan odaya değişiklik gösteriyor.

İngiltere'nin en iğrenç oteli: Birmingham Best Inn

Duvar kağıtları tamamen 1990’lara ait, tıpkı eşyalar gibi. Onca yıldır orada bulunmaktan duvar kağıtları sökülmeye bile başlamış.

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