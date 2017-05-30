taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.631
USD
3,5642
EURO
3,9784
ALTIN
144,92
PETR
51,9600

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

İngiltere takımlarından Tottenham Hotspur'un patronu ve ülkenin 5'inci zengini olarak bilinen Joe Lewis, kızı ve torunlarıyla Bodrum'a geldi

30.05.2017 - 13:22
  1. Haberler
  2. Magazin

Tottenham Hotspur’un Daniel Levy ile birlikte eş başkanlığını yapan, İngiltere’nin en zengin 5’inci kişisi olan milyarder 77 yaşındaki Joe Lewis, kızı Vivienne Lewis ve torunları ile birlikte dün öğleden sonra özel jetle Milas- Bodrum Havalimanı’na geldi.

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

150 MİLYON DOLARLIK YAT

Havalimanından VIP araçlarla Milas’ın Güllük Mahallesi’ndeki marinada kendisini bekleyen küçük motor yata binen Lewis ailesi, Güllük Körfezinde sahilden bir mil açıkta demirleyen 100 metre uzunluğundaki 150 milyon dolar değerindeki, süper lüks yat ‘Aviva’ya geçti.

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

İçerisinde eğlence merkezi, 3 yüzme havuzu, 25 personeli, sinema ve kütüphane salonu, su sporları, kulüp, restoranlar, hamam ve saunası, araçları ve 4 servis botu bulunan yat ise kentte ilgi odağı oldu.

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

200 EURO BAHŞİŞ BIRAKTI

15 ülkede 200’den fazla şirketi bulunan Tavistock Group’un ana yatırımcısı olan ve Bahamalar’da yaşayan Lewis’in, marinada yetkililerle bir süre sohbet ettiği görüldü. Lewis’in binmesinin ardından Güllük Körfezinden ayrılan yat, Yalıkavak Küdür Koyu’na demirledi. Yattan akşam saatlerinde yakınları ile birlikte çıkan Lewis, bir balık restoranında yemek yedi.

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

Sekiz kişilik yemeğe 1400 Euro ödeyen Lewis’in ayrılırken 200 Euro da bahşiş bıraktığı ifade edildi. Spor kulübünün ünlü patronunun ailesi ile birlikte Bodrum’dan sonra iki haftalık tatilini Yunanistan’ın Leros ve Mikanos adalarında sürdüreceği belirtildi.

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

TORUNLARI HALK PLAJINDA OYNADI

Lewis’in yaşları 5- 7 arasında değişen 3 torunu ise yatın personeli tarafından öğleden sonra zodyak bot ile Gölköy halk plajına götürüldü.

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

Halk plajında vatandaşlarla birlikte yaklaşık bir saat denize giren çocukların çok eğlendikleri ve neşeli oldukları görüldü.

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

İSTİKAMET YUNANİSTAN

Spor kulübünün ünlü patronunun ailesi ile birlikte Bodrum'dan sonra iki haftalık tatilini Yunanistan'ın Leros ve Mikanos adalarında sürdüreceği belirtildi.

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

İngiltere'nin en zengin 5. adamı Joe Lewis Bodrum'da

İlginizi Çekebilir
Faruk Salman Deniz Seki'yi ilk kez ziyarete gitmedi
Faruk Salman, 128 haftadır aralıksız ziyaret ettiği nişanlısı Deniz Seki'yi, görmeye gitmedi.
Sinan Akçıl'ın sevgilisi Otilia Eyüp Sultan'da
Sinan Akçıl’ın Rumen aşkı Otilia da İslam aleminin Ramazan’ını tebrik ederek, gönülleri fethetti...
Eliz Sakuçoğlu yasağı deldi
Güzel stil danışmanı, yasakları delip ABD’deki Havasu Şelaleleri’nde adrenaline doydu.
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya büyük jest
Bu yıl hem işte hem de özel hayatında kazanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi için mükemmel bir tatil planı hazırlığında...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

351
Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

145
Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

227
Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

77
Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

60
Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

40
FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM