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İngiltere'nin ilk çeyrek büyümesi revize edildi

Ülkede ilk çeyrek GSYH büyümesi yüzde 0,3'ten yüzde 0,2 seviyesine çekildi.

25.05.2017 - 16:29
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyümesinin yüzde 0,3'ten yüzde 0,2 seviyesine gerilediği bildirildi.

TÜKETİM HARCAMALARI BASKILANIYOR

Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde tüketici merkezli endüstrilerin satışlarında yavaşlama görüldüğü, artan fiyatların tüketim harcamalarını baskıladığı kaydedildi.

ÜRETİM MALİYETLERİNİN ARTMASINA NEDEN OLUYOR

İngiliz ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüme kaydetmişti. Ülkede geçen yıl yapılan AB referandumdan bu yana sterlinde görülen sert değer kayıpları özellikle ithal ürün fiyatlarının yükselmesine, üretim maliyetlerinin ise artmasına neden oluyor.

İngiltere’de bu yılın nisan ayında enflasyon, yüzde 2,7 ile Eylül 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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