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İngiltere'nin Kıbrıslı Suriye planı

Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Duma’da yaşanan kimyasal saldırının ardından harekete geçen İngiltere, rejime yönelik bir operasyona hazırlanıyor. Hem de Güney Kıbrıs üzerinden.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 15:01..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Suriye rejiminin Duma'da gerçekleştirdiği katliam ABD, Fransa ve İngiltere'yi harekete geçirmişti. BMGK'da operasyon sinyalleri veren üç devlet içinde İngiltere'nin, rejime yönelik bir operasyona hazırlandığı belirtildi.

İngiliz basını, İngiltere başbakanı Theresa May ve Savunma Bakanı'nın sorumlulara geniş çaplı bir operasyon planlamaları için talimat verdiğini açıkladı.

İngiltere'nin Kıbrıslı Suriye planı

GÜNEY KIBRIS ÜZERİNDEN OPERASYON

Suriye'ye gerçekleştirilecek harekat için üs olarak Güney Kıbrıs'ı belirleyen İngiltere, Güney Kıbrıs'ta bulunan 6 adet GR4 Tornado jeti ile rejime karşı hava operasyonları gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

İngiltere'nin Kıbrıslı Suriye planı

YÜKSEK MENZİLLİ FÜZELERLE VURULACAK

Envanterinde bulunan Storm Shadow isimli füzelerle Suriye'yi vurmayı hedefleyen Londra yönetimi, 240 kilometre menzile sahip füzelerle uzaktan atış imkanı sağlayacak.

İngiltere'nin Kıbrıslı Suriye planı

GR4 Tornado savaş uçaklarının operasyonu Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulmadan yapabilmelerine de olanak sağlıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz üssünde bulunuyor.

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