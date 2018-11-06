İngiltere'de, her yıl 5 Kasım'da ateş ve hava fişek gösterileriyle kutlama yapılan Guy Fawkes gecesinde bir grubun, 72 kişinin öldüğü Grenfell Tower yangının maketini yakarak dalga geçtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması büyük tepkiye neden oldu.

DALGA GEÇTİLER

Videoda maketi yakarak kahkalar ve çığlıklar atan grup, Grenfell Tower yangını ile alay etti. Oldukça keyifli olduğu görülen İngiliz grup, kutlamalar gerçekleştirdi.

İngilizler Grenfell Tower yangını ile dalga geçti VİDEO

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ülkede bir grup, Pazartesi gününe denk gelen bu yılki Guy Fawkes gecesinde, başkent Londra'da geçen yıl yaşanan Grenfell Tower yangının bir maketini yakarak bunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Başbakan May, olayın yarattığı tepki ardından Twitter'da yayımladığı mesajda, "Grenfell Tower'da hayatlarını kaybedenlere, onların ailelerine ve sevenlerine saygısızlık yapılması kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Grenfell Tower inceleme ekibinde yer alan, Londra Emniyet Müdürlüğü'nden Stuart Cundy, olayın derinlemesine soruşturulacağını söyledi.