taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,49
PETR
67,0400

İnmede erken teşhis hayat kurtarıyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öztürk, her yıl inme nedeniyle 40 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

AA | 08.04.2018 - 12:44..
  1. Haberler
  2. Sağlık
İnmede erken teşhis hayat kurtarıyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığını da yapan  Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, inmenin dünyada ve Türkiye'de birinci derecede halk sağlığı problemi olduğunu söyledi.

"YÜZDE 90'I ÖNLENEBİLİYOR"

İnme görülme olasılığının yaşa bağlı arttığını dile getiren Öztürk, "Yapılan son çalışmalarda önlenebilir risk faktörlerinin engellenmesiyle inmelerin yüzde 90'ı önlenebiliyor." diye konuştu.

İnmede erken teşhis hayat kurtarıyor

"HER YIL 40 BİN İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR"

Konuşmanın aniden bozulmasının ve değişmesinin, ani görme kaybının, yüzde asimetri oluşmasının, kol ve bacakta ani kuvvet kaybının inmenin belirtileri olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu belirtilerin olduğu hastalar, tansiyonlarına müdahale edilmeden hastaneye götürülmelidir. Kısa süren konuşma bozukluğu inme riskinin habercisi olabilir. Bunun arkasından büyük bir felç gelebilir. Her yıl inmeden dolayı 40 bin insan hayatını kaybediyor. Bunun yaklaşık 15 bini geç kalmadan dolayı. Her gün yarım saat yürümek, kilo vermek, uyku hastalığı varsa bunun önlemini almak, üç öğün sebze ve meyve tüketmek inme riskini azaltıyor. Uzun süre bilgisayar karşısında hareketsiz oturmak ise gençlerde dahi inme riskini artırıyor. Özellikle bilgisayar başında oturan gençler ve çocuklarda, fiziksel aktivitenin yetersiz olması, hareketsiz kalmak kan yağlarının artmasına ve kan dolaşımının bozulmasına neden oluyor. Belirli saatlerde mola verip egzersiz yapılmalıdır."

İnmede erken teşhis hayat kurtarıyor

"HASTALARIN ÜÇTE BİRİ TAMAMEN DÜZELİYOR"

Öztürk, sigara, diyabet, alkol, obezite ve fizik egzersizlerinin önlenebilir risk faktörleri arasında olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kişinin yüzünde asimetri oluşmuşsa, konuşma bozukluğu varsa, kolda ya da bacakta aniden oluşan kuvvetsizlik ve uyuşma oluşmuşsa bu yüzde 95 inmedir. Bu yüzden en yakın nöroloji uzmanının olduğu merkeze başvurulmalıdır. Son yıllarda nörolojik hastalıklarda tedavide en fazla iyileşmenin sağlandığı alan inme hastalığıdır. Önceden damarda bir pıhtılaşma olduğunda elimizden bir şey gelmiyordu ancak şu an olanaklar o kadar güçlü ki damar içindeki pıhtıyı ya eritiyoruz ya da uygun vakalarda çekebiliyoruz. Bu şekilde tedavi olan hastaların da üçte biri tamamen düzeliyor."

İnmede erken teşhis hayat kurtarıyor

"İNMEYİ FARK ETMEK KOLAY"

Geçmişte inme hastalığı geçirenlerin felç kalacağına kesin gözüyle bakıldığını vurgulayan Öztürk, "İnmeyi tanımak ve fark etmek son derece kolay. Tedavi için elimizde her türlü imkan da mevcut ancak hastalarımız tüm gelişmelere ve inme belirtilerine rağmen hastaneye gelmekte geç kalıyor. Bize ortalama 5. saatte geliyorlar. Bu yüzden tedaviden etkin şekilde yararlanamıyorlar. Belirtilerin ortaya çıkmasından sonra hastalar en kısa zamanda bize gelmelidir." şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kanseri yenen hemşire hastalara umut oldu
İzmir'de meme kanserini yendikten sonra ameliyathanedeki görevine dönen hemşire Emine Manav, kendisi gibi aynı tedaviyi gören hastaların yaşam umudu oldu.
Çocuklardaki duruş bozukluğuna dikkat!
Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist Gamze Şenbursa, çocuklardaki postür yani duruş bozukluğunun sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Her üç yetişkinden biri yüksek tansiyon hastası
Dünyada her üç yetişkinden biri yüksek tansiyon ile mücadele ediyor.
Diş ve Çene bozukluklarının sebebi parmak emme alışkanlığı
Parmak emme alışkanlığı bebeklikten gelen emme refleksinden dolayı olduğu düşünülür. Ancak 5 yaşından sonra bu alışkanlık devam ederse, dişte ve damakta sorunlar çıkabilir. Parmak emme alışkanlığının şekli ve süresinin uzunlığu bu şiddeti artırır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

82
Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

326
Boğaz'daki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında

Boğaz'daki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında

60
Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

139
En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

23
Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

119
Yunanistan'ın ANKA korkusu

Yunanistan'ın ANKA korkusu

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM