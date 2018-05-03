taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.588
USD
4,2055
EURO
5,0480
ALTIN
176,95
PETR
73,4600

İnşaat çukuruna düşen kurt kurtarıldı

Kütahya'da, inşaatı devam eden mesire alanındaki bir yapının temeli için kazılan çukura düşerek mahsur kalan kurda, itfaiye ekipleri müdahale etti

AA | 03.05.2018 - 10:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kütahya-Eskişehir karayolunun 30. kilometresinde bir kurdun inşaat çukuruna düştüğü ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, temel duvarının yanındaki boşlukta sıkışan kurda müdahale etti.

SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE YAPILDI

Ucunda tasma olan aparatı boynuna geçirerek kurdu çukurdan çıkaran ekipler, kurda sakinleştirici iğne yaptı.

İnşaat çukuruna düşen kurt kurtarıldı

Arka bacaklarından yaralandığı belirlenen kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerince kafese konularak tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

İnşaat çukuruna düşen kurt kurtarıldı

Mesire alanında bekçilik yapan Selahattin Talas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çukurunda bir hayvan sesi duyduğunu ancak müdahale edemediğini söyledi.

"ÇUKURDA BİR KURDUN YATTIĞINI GÖRDÜM"

Çukuru kontrol ettiğinde ise kurdu gördüğünü anlatan Talas, şöyle konuştu:

"Sesin olduğu yöne gittim ve çukurda bir kurdun yattığını gördüm. Telefonum çekmediği için kimseye haber veremedim. Bir müddet sonra karayolları ekiplerinin buradan geçtiğini gördüm. Onlara söyledim. Onlar da sağ olsunlar ilgilileri aradılar. Ekipler gelip hayvanı kurtardılar."

İnşaat çukuruna düşen kurt kurtarıldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
700 sivili katleden DEAŞ'ın sözde komutanı yakalandı
İzmir'de, DEAŞ'ın sözde komutanlarından K.E.H.'nin de aralarında bulunduğu Suriyeli 4 DEAŞ şüphelisi, düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Taksiciler, UBER'e karşı otobüs seferi düzenleyecek
Taksiciler, UBER'e karşı Bakırköy-Bostancı arasına lüks otobüs seferi düzenleyeceklerini duyurdu.
MLKP sorumlusu, erkek arkadaşıyla buluşmasında yakalandı
Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Çoban, Ankara'da polisin takibindeki erkek arkadaşıyla buluşması sırasında düzenlenen operasyonla yakalandı.
Amanos Dağları'nda çıkan yangın 3 gündür söndürülemiyor
Hatay'daki Amanos Dağları'nda günlerdir süren yangını söndürmek için, tüm itfaiye ekipleri canla başla çalışıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

120
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

13
Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

94
CHP'nin aday anketinin sonuçları

CHP'nin aday anketinin sonuçları

97
Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

31
Roma'yı hakem yaktı

Roma'yı hakem yaktı

12
Demet Akalın yüzünü poşetle gizledi

Demet Akalın yüzünü poşetle gizledi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM