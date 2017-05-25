İnşaat Güven Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre inşaat güven endekslerinde azalma yaşandı. Mayıs ayında inşaata güven yüzde 0,8 arttı.

BU AY YÜZDE 0,8 AZALDI

İnşaat sektörü güven endeksi Nisan ayında 85.7 iken bu ay 0.8 arttı. Ekdeks, 86.3 puana yükseldi.

Artışın toplam çalışan sayısında artış bekleyen yöneticilerin sayısının artmasından dolayı olduğu düşünülüyor. İnşaat sektöründe Mayıs'ta Nisan'a göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 0.5 azaldı. Toplam çalışan sayısı ise yüzde 1.6 arttı.