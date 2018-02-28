taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.787
USD
3,8017
EURO
4,6449
ALTIN
161,41
PETR
66,4100

İnşaat istihdam endeksi dördüncü çeyrekte azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; inşaat sektöründe istihdam yüzde 5,7'lik bir düşüş yaşadı.

İHA | 28.02.2018 - 10:41..
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) inşaat işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 oranında azalırken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,2 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 oranında azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞILAN SAAT YÜZDE 5,7 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 oranında azalırken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,9 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 oranında azaldı.

İnşaat istihdam endeksi dördüncü çeyrekte azaldı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BRÜT ÜCRET- MAAŞ YÜZDE 5,6 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 oranında artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 oranında arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 oranında arttı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kira gelir beyanı yarın başlıyor
Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarından itibaren start alıyor.
Kira gelir beyanı yarın başlıyor
Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarından itibaren start alıyor.
2B başvuruları 7 Mart'ta sona eriyor
2B Yasası'ndan yararlanmak isteyen kişiler, en geç 7 Mart'a kadar başvuru yapmak zorunda...
Botswana'da muhteşem safari evi
Afrika kıtasının güneyinde bulunan ve denize kıyısı bulunmayan kara ülkesi Botswana'da mükemmel bir safari evi tasarlandı...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

52
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

106
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

95
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

47
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

54
Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

172
Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM