İnşaat maliyeti arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.93 ve işçilik endeksi yüzde 11.79 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17.29 ve işçilik endeksi de yüzde 14.06 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ AYLIK VE YILLIK BAZDA ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.15 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.99 ve işçilik endeksi yüzde 12.34 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17.27 ve işçilik endeksi yüzde 13.93 arttı.

BİNA DIŞI MALİYETLER İÇİN DE ARTIŞ YAŞANDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.49 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.74 ve işçilik endeksi yüzde 9.79 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17.35 ve işçilik endeksi yüzde 14.50 arttı.