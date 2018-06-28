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İnşaat maliyetleri arttı

İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

AA | 28.06.2018 - 16:50..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.Buna göre, inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,91 yükseldi.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ ARTTI

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,66, işçilik endeksi yüzde 0,67 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,01, işçilik endeksi yüzde 15,54 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 artış kaydedildi.

İnşaat maliyetleri arttı

Nisanda mart ayına göre, malzeme endeksinde yüzde 2,23, işçilik endeksinde yüzde 0,57 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 21,18, işçilik endeksi yüzde 15,37 yükseldi.

MALZEME ENDEKSİ DE ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,15, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 22,15 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,01, işçilik endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 24,72, işçilik endeksi yüzde 16,18 arttı.

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