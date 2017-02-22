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İnşaat sektörü güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre, inşaat sektörü güven endeksleri şubat ayında yüzde 2,1 artış gösterdi.

22.02.2017 - 14:34
  1. Haberler
  2. Emlak
İnşaat sektörü güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Ocak ayında düşüş gösteren endekslerin şubatta bir miktar toparlanma yaşadığı görüldü. Bu toparlanmayı hizmet ve perakende sektöründe talebin artmasını bekleyen yönetici sayısından sağladı.

İNŞAAT GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 2 ARTTI

Hizmet sektörü güven endeksi şubat ayında yüzde 6,1, inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endeksleri de yüzde 2,1 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi arttı

TALEP BEKLENTİSİ ENDEKSLERİ ARTTI

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5, yüzde 6,5 ve yüzde 6,8 yükseldi.

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