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İnşaatçılardan devlete kredi önerisi

GYODER; konut kredisi kullanacak vatandaşların yıllık faiz yükünün 8 puanlık bölümünün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 17:51..
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Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik, gayrimenkul temsilcileri ile konuşurken konut satışının hareketlenmesi için faizlerin düşmesi gerektiği konusunda görüş birliği oluştuğunu söyledi.

"ALTIN VURUŞ BEKLİYORUM"

Çelik ayrıca, "Devletten bu konuda bir “altın vuruş” bekliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kredisi kullanacak vatandaşların yıllık faiz yükünün 8 puanlık bölümünü karşılayabilir. Böylece faiz, tüketici açısından konut alınabilir noktaya çekilmiş olur. Faizde 8 puanlık devlet desteği bankaya ya da konutu satan şirkete gitmeyecek. Doğrudan vatandaş yararlandırılacak. Vatandaş kredi başvurusu yaparken, devlet bankaya, “Bu kredinin faiz yükünün yıllık 8 puanlık kısmını ben karşılayacağım” diyecek. Vatandaş adına o bölüm bankaya ödenecek." dedi.

İnşaatçılardan devlete kredi önerisi

"4 PUANA İNMİŞ OLACAK"

Uygulamanın ilk kez ev alacak vatandaşları kapsaması gerektiğini kaydeden Çelik, "Bu destek için 700 bin liralık bir konut fiyatı üst sınırı belirlenmeli. Ayrıca bu destek sıfır konutlar için verilmeli. Destek 5 yıllık bir dönemi kapsamalı. Aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 puanlık faiz desteğinin 4’ünü, konut satıldığı anda tapu harcı olarak alabilecek. Dolayısıyla destek 4 puana inmiş olacak." dedi.

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