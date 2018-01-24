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İnsan Hakları Derneği teröristlere üzülüyor

Kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin katliamlarına karşı tek bir açıklama yapmayan İHD, Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulmasını istedi.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 07:39..
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İnsan Hakları Derneği teröristlere üzülüyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerin üzerine adeta balyoz gibi inen Türk Silahlı Kuvvetleri, küresel odakların hedefi oldu.

Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkeler, Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması için elinden geleni yaptı.

Dünyadan gelen bu baskıların yanına, İnsan Hakları Derneği'nin açıklaması da eklendi.

TERÖRİSTLERİ VURMAYI BIRAKIN

"Savaş öldürür, savaşa hayır" başlıklı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın sona erdirilmesi istendi.

İnsan Hakları Derneği teröristlere üzülüyor

TERÖR SALDIRISINA NE DEMİŞLERDİ

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'de düzenlediği kanlı saldırıların ardından açıklama yapmaktan kaçınan İnsan Hakları Derneği, Beşiktaş'ta düzenlenen kanlı saldırıyı da oldukça 'kibar' bir şekilde kınamıştı.

İnsan Hakları Derneği teröristlere üzülüyor

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