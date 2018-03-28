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İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu

Bilim insanları; vücutta 'şok emici' olarak görev yapan ve dokuları korumaya yardımcı interstitiyum adında bir organ keşfetti.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 16:38..
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İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu

Günümüzde hala gün yüzüne çıkmamış birçok bilgi bulunuyor. Bunlardan ilki geçtiğimiz günlerde kendini gösterdi. ABD’nin New York Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmayla insan vücudunda yeni bir organın varlığı keşfedildi.

İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu

DERİ ALTINDA BULUNUYOR

Deri altında birbiriyle iletişim kurabilen sıvı dokunun;  'şok emici' bir özelliğe sahip olduğu ve bu doku sayesinde de insan vücudunun daha iyi anlaşılacağı belirtiliyor. Bu sayede vücutta kanserli hücrelerin nasıl yayıldığı, bölgeleri nasıl ele geçirdiği gibi konular daha kolay anlaşılacak.

İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu

VÜCUDUN EN BÜYÜK ORGANI

‘İnterstitiyum’ olarak adlandırılan organ, tüm vücudu kaplıyor ve vücudun en büyük organı. İnterstitiyum sindirim sistemi, akciğerler ve üriner sistemi kaplıyor; atardamarlar, toplardamarlar ve kaslar arasındaki bağ dokuları çevreliyor.

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