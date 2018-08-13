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İnsanın içindekini dışarı dökme yöntemleri: Esneyen Adam

Yazar Feryal Tilmaç, geleceğe dair aldığı notlara bizi de şahit tutarak insanın içini dışarı çökecek yöntemlerini paylaşıyor.

Özel İçerik | 13.08.2018 - 14:56..
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esneyen adam

Nasıl var olduk? Varlığımızı başkalarına nasıl gösteriyoruz? Daha da önemlisi nelerden fedakarlık ediyoruz? Tilmaç, kendine özgü anlatımıyla tüm bu sorulara mercek tutuyor…

Esneyen Adam - Feryal Tilmaç

(Feryal Tilmaç)

ESNEYEN ADAM

Zıddı olmayan iki kavram olarak değerlendirilen sanat ve hayatın her insan ve her çağ üzerindeki etkisi farklı derecelerde bir görünüp bir kaybolurken, Tilmaç, geleceğe dair notlar alıyor. Ve işte bu notlar ışığında aynılaştığımız yerden nasıl da farklılaştığımızı, bunların yapıcı olduğu kadar yıkıcı da olabileceğini anlatıyor.

Çözümü doğru yerde ararsak ulaşırız. Tilmaç, üçüncü öykü kitabında yine diliyle, anlatımıyla ve seçtiği konularla göz dolduruyor…

Esneyen Adam - Feryal Tilmaç

Esneyen Adam

Feryal Tilmaç

İthaki Yay.

S.: 152

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Damla Karakuş

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