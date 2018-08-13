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İnsanlığın geri kalanına bir beşlik çak: Şahane Kitap

Bu kitap sizi üzen, can sıkan haberlerin eksik olmadığı ve hatta olamayacağı şu dünyada, bir nefeslik durmak için yazıldı.

Özel İçerik | 13.08.2018 - 12:49..
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şahane kitap

Hepimizin daimi gayesi, hayatı hak ettiğimiz gibi, keyfini çıkararak yaşamak. Ancak şu da gerçek ki, hep büyük mutluluklar beklerken kayıyor şirazemiz. Peki ne yapmalı? Nedir şu hayatı yaşama meselesinin doğrusu? İşte Şahane Kitap, tam da bundan bahsediyor…

Şahane Kitap - Neil Pasricha

(Neil Pasricha)

ŞAHANE KİTAP

Hiç fark ettiniz mi; bizi gülümseten şeyleri unutmak ne kolaydır. Oysa canımızı sıkan bir konu, belki yıllar sonra bile tekrar aklımıza düşebilir. Belki aynı derecede yakmaz canımızı; ama yine de bir sızı hissedilir. Oysa aynı şeye çok kez gülemeyiz.

Dünyayı sarsan haberler bir yanda, özel hayatın çalkantısı başka bir yanda… Oysa şu hayatta nice harika şeyler de oluyor ve bazen bunları fark etmenin yolu birilerinin o güzellikleri parmakla göstermesinden geçiyor. Hep peşinden koştuğumuz mutluluk, belki de küçük şeylerde saklı.

Şahane Kitap, işte size gözünüzden kaçan bu küçük şeyleri gösterecek… Okuyun ve iyi hissedeceğiniz her şeyi hatırlayın.

Şahane Kitap - Neil Pasricha

Şahane Kitap

Neil Pasricha

Çev.: Cumhur Mısırlıoğlu

Martı Yay.

S.: 400

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[email protected]

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