İnsanlığın geri kalanına bir beşlik çak: Şahane Kitap

Hepimizin daimi gayesi, hayatı hak ettiğimiz gibi, keyfini çıkararak yaşamak. Ancak şu da gerçek ki, hep büyük mutluluklar beklerken kayıyor şirazemiz. Peki ne yapmalı? Nedir şu hayatı yaşama meselesinin doğrusu? İşte Şahane Kitap, tam da bundan bahsediyor…

(Neil Pasricha)

ŞAHANE KİTAP

Hiç fark ettiniz mi; bizi gülümseten şeyleri unutmak ne kolaydır. Oysa canımızı sıkan bir konu, belki yıllar sonra bile tekrar aklımıza düşebilir. Belki aynı derecede yakmaz canımızı; ama yine de bir sızı hissedilir. Oysa aynı şeye çok kez gülemeyiz.

Dünyayı sarsan haberler bir yanda, özel hayatın çalkantısı başka bir yanda… Oysa şu hayatta nice harika şeyler de oluyor ve bazen bunları fark etmenin yolu birilerinin o güzellikleri parmakla göstermesinden geçiyor. Hep peşinden koştuğumuz mutluluk, belki de küçük şeylerde saklı.

Şahane Kitap, işte size gözünüzden kaçan bu küçük şeyleri gösterecek… Okuyun ve iyi hissedeceğiniz her şeyi hatırlayın.

Şahane Kitap

Neil Pasricha

Çev.: Cumhur Mısırlıoğlu

Martı Yay.

S.: 400

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