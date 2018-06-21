taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.555
USD
4,7601
EURO
5,5098
ALTIN
193,54
PETR
73,9400

İnsanlığın hükümdarlığından sonra: Dünyalar Savaşı

Bilimkurgunun babalarından biri kabul edilen İngiliz yazar Herbert George Wells, istila altındaki umutsuz ve çaresiz bir gezegenin hikayesini anlatıyor…

Özel İçerik | 21.06.2018 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Kitap

dünyalar savaşı

“Dr. Moreau’nun Adası”ndan, “Görünmez Adam”a kadar insanlığa derin izler bırakan pek çok esere imza atmayı başarmış yazar, yaşamı boyunca 50’si roman olan 114’ten fazla kitap yazmış ve yılda ortalama 3 kitap yayınlayarak Bilimkurgunun Babası unvanını almıştır.

İnsanlığın hükümdarlığından sonra: Dünyalar Savaşı

DÜNYALAR SAVAŞI

Gökyüzünden İngiltere’nin güneyine düşen silindirlerin yarattığı merak, hemen sonra yerini korkuya bırakmıştır. Dünya, Mars’tan gelen canlıların istilası altındadır. Henüz ne olduğunu anlayamadan Marslılar tarafından katledilmeye başlayan insanlar, var güçleriyle karşılık vermeye ve direnmeye çalışırlar. Uzaylıların kontrolü altındaki İngiltere’de adsız anlatıcının tanıklıkları, insanlığın kaygı verici ümitsizliğinin ve hayatta kalma mücadelesinin karanlık bir portresini çizer.

İnsanlığın Dünya üzerindeki binlerce yıllık hükümdarlığı son mu bulacaktır, yoksa bir kurtuluş ihtimali var mıdır?

İnsanlığın hükümdarlığından sonra: Dünyalar Savaşı

Dünyalar Savaşı

H. G. Wells

İthaki Yayınları

S.: 296

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

213
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

115
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

266
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

49
Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

39
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

126
Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM