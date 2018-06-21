İnsanlığın hükümdarlığından sonra: Dünyalar Savaşı

“Dr. Moreau’nun Adası”ndan, “Görünmez Adam”a kadar insanlığa derin izler bırakan pek çok esere imza atmayı başarmış yazar, yaşamı boyunca 50’si roman olan 114’ten fazla kitap yazmış ve yılda ortalama 3 kitap yayınlayarak Bilimkurgunun Babası unvanını almıştır.

DÜNYALAR SAVAŞI

Gökyüzünden İngiltere’nin güneyine düşen silindirlerin yarattığı merak, hemen sonra yerini korkuya bırakmıştır. Dünya, Mars’tan gelen canlıların istilası altındadır. Henüz ne olduğunu anlayamadan Marslılar tarafından katledilmeye başlayan insanlar, var güçleriyle karşılık vermeye ve direnmeye çalışırlar. Uzaylıların kontrolü altındaki İngiltere’de adsız anlatıcının tanıklıkları, insanlığın kaygı verici ümitsizliğinin ve hayatta kalma mücadelesinin karanlık bir portresini çizer.

İnsanlığın Dünya üzerindeki binlerce yıllık hükümdarlığı son mu bulacaktır, yoksa bir kurtuluş ihtimali var mıdır?

Dünyalar Savaşı

H. G. Wells

İthaki Yayınları

S.: 296

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Damla Karakuş

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