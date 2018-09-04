İnsanlık tarihinin en zengin insanı: Mali imparatoru Musa

Aybüke SENGİR / [email protected]

21. yüzyılda dünyanın en zengin adamı 10 Haziran 2016 saat 15.23 tarihi itibariyle Bill Gates 'ti. Microsoft’un kurucusu Gates’in kişisel serveti 86.4 milyar dolar fakat Gates, gelmiş geçmiş en varlıklı adam değil. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en zengin adamı Mansa Musa! Tüm ama tüm zamanların en zengin insanı 14. yüzyılda yaşamış bir Afrika imparatoruydu.

AFRİKA O ZAMANLAR ZENGİNDİ

Mansa Musa 1312 yılında Büyük Mali İmparatorluğu’nun kralıydı. Onun hüküm sürdüğü dönemde Mali, dünyanın en zengin altın rezervlerine sahip ülkelerinden biri olarak biliniyordu. Kral Musa iktidara geldiğinde Avrupalı medeyinetlerin pek çoğu iç savaşlar ve kıtlıkla uğraşıyordu.

Musa’nın krallığı günümüzdeki Mauritanya, Senegal, Gambia, Gine, Burkina Faso, Mali, Niger, Nijerya ve Çad topraklarını kapsıyordu.

ADININ ANLAMI : KRALLARIN KRALI MUSA

Hayatı boyunca bir sürü adı olmuştu Musa'nın. Melle’nin Emiri, Wangara Madenlerinin Lordu, Ghanata’nın Fatihi, Lion’un Aslanı ve Kankan Musa gibi. Ama Batı’da Mansa Musa olarak tanınıyordu, anlamı da kralların kralı Musa'ydı.

SERVETİNİ HEP YANINDA TAŞIRDI

Mansa Munsa’nın sadece kervanının içinde 60.000 erkek ve ek olarak İran ipeği giymiş 12.000 tane köle bulunuyordu. Altın ürünler taşıyan 500 kölenin arkasında atına biniyordu. Ayrıca yanında her biri 135 kg altın taşıyan 80 deveyle dolaşırdı hep. Bu yolculuğu sırasında savurganca parasını harcar, insanlara altın dağıtıp hediyelik eşyalar ile takas yapardı.

SAVURGANLIĞIYLA DA MEŞHUR

Efsane Kral’ın 1324 ‘te çıktığı hac seyahati, tüm dünya tarafından tanımasını sağlamıştı. Görevi için Mekke’ye doğru yola çıkan Mansa’nın, 60 bin kişi ve fakirlere dağıtılmak üzere 80 devenin taşıdığı 2 tondan fazla altını içeren bir kervanın başında Kahire’ye vardığı ve Mısır’da savurgan bir şekilde pek çok altını hediye ederek harcadığı iddia ediliyor. O yıllar altındaki sert değer kaybının ve uzun yıllar eski değerine kavuşamamasının nedeninin bu olay olduğu aşikar.

ZENGİNLİĞİNİ DUYAN GELMEYE ÇALIŞIYOR

Hac ibadetini yerine getirdikten sonra ülkesine dönen Mansa Musa'nın zenginliği dillere destan hale gelmeye başlamıştı artık. Avrupalılar, Kara Kıta Afrika'ya doğru yönelmeye başlıyordu yavaş yavaş. Bir nevi sömürgeciliğin ilk adımları Mansa Musa'nın zenginliğinin duyulmasıyla başlamıştı denilebilir. İlk etapta Portekizli denizcilerin Uğrak yeri haline gelen Mali ve çevresi, daha sonra tüm Emperyalist Avrupalıların sömürge merkezi haline dönüştü.

ŞÖHRETİ 200 YIL DEVAM ETTİ

Mansa Musa'nın net ölüm tarihi ve ölüm nedeni bilinmiyor. Mali ve özellikle başkent Timbuktu, Mansa Musa zamanında çok önemli bir İlim ve Ticaret Merkezi haline gelmişti. Kendisinden sonra Mali'nin zenginliği ve şöhreti 200 sene kadar devam etmişti ancak iç savaşlar, kıtlık ve Avrupalıların sömürülmesiyle ülke bugünkü konumuna geldi.