Instagram'a canlı yayını kaydetme özelliği geldi

Canlı yayın özelliği, Instagram’ın geçtiğimiz yılın kasım ayında sunduğu bir özellikti.

Tüm kullanıcıların ücretsiz olarak kullanabildiği bu özellik ile istenilen şekilde canlı yapmak mümkündü. Ancak daha sonra izlemek ya da arşiv tutmak için kayıt yapma imkanı yoktu.

CANLI YAYINLAR ARTIK KAYDEDİLECEK

Yayınlanan son güncelleme ile Instagram canlı yayınları video olarak kaydetmek mümkün olacak. Instagram, yaptığı açıklama ile artık canlı yayın bitiminde, yayının video olarak kaydedilebileceğini belirtti.

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIYOR

Bu özellik canlı yayın bittiğinde ekranın sağ üst köşesinde ortaya çıkan kaydet ikonuna dokunularak kullanılabilecek.