Instagram'da Almanca skandal

Almanya'daki Türkler, Instagram profilindeki biyografi kısmında karşılarına çıkan Almanca çeviri sonrası şoke oldu. Akıllı cep telefonlarının dili Almanca olan kişiler, bu manzarayla karşılaştı.

ALMANCA KARŞILIĞI KENDİ ŞAHSINA EDİLMİŞ BİR KÜFÜR

Harflerin arasında birer boşluk bırakarak, 'T U R K I Y E' yazıp sonuna da Türk bayrağı koyulduğu zaman, Almanca çevirisi olarak "ıch bin ein Arschloch" karşılığı çıkıyor.

Almanca karşılığı küfür olan bu cümle, şahsın kendisine ettiği bir hakaret.

Okuyucularımızın EnSonHaber WhatsApp İhbar Hattına gönderdiği görüntülerdir.