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Instagram'da hikaye bölümünde anket özelliği

Instagram, son zamanlarda oldukça popüler hale gelen hikaye bölümüne 'anket' özelliği adını verdiği yeni bir çıkartma ekledi.

03.10.2017 - 23:19
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Anket eklemek Instagram'daki diğer çıkartmalara benziyor. Hikayenizdeki görüntüye, anket çıkartmasını sürükleyip bırakınca sizlere otomatik olarak soru ve seçimleri özelleştirme seçeneği sunuluyor.

İNSANLARA SİZİN SEÇENEKLERİNİZ SUNUCLACAK

Hikayenizi görüntüleyen insanlar oylamaya katılmak için sizin sunmuş olduğunuz bir seçeneğe tıklayarak oylamada bulunabilir.

Instagram'da hikaye bölümünde anket özelliği

Böylece hikayeyi paylaşan kişi, hikayesini kimlerin görüntülediğini, toplam oy sayısını, kimlerin oy verdiklerini ve kimlerin seçimini hangi tercihten yana kullandığını detaylı bir şekilde görüntüleyebilir.

BAŞKA BİR ÖZELLİK DAHA: HİZALAMA ARACI

Instagram, şimdilik iOS platformu için sunduğu yeni anket etiket özelliğinin yanı sıra; resimlerinizden, metin ve fırçalar üzerinde kullanılmak üzere renkler almanıza olanak tanıyan damlalık aracı, metin ve çizimlerinizi doğrulamanıza yardımcı olacak bir hizalama aracını da ekliyor.

Yeni hizalama özelliği sayesinde çıkartmaları, resimlerinizin tam merkezine yerleştirebilirsiniz.

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