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Instagram'da hikayeler üzerinden satış yapılacak

Instagram'da markalar hikayeler üzerinden satış yapacak, ürünlerin fiyatlarına, detay bilgilerine buradan ulaşılabilecek.

DHA | 14.06.2018 - 10:42..
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Instagram'da hikayeler üzerinden satış yapılacak

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Instagram, Hikayeler üzerinden satış yapmaya hazır. Adidas, Aritzia ve Louis Vuitton gibi firmalarla çalışan Instagram, bu markaların Hikayeler üzerinden satış yapmalarına izin vermeye başladı.

ÜRÜNLER ETİKETLENECEK

Tanıtılan ürünler hakkında bilgi sahibi olmak için yeni alışveriş çantası simgesine dokunmak yeterli olacak. Buradan ürün hakkında daha fazla detay görüntülenebilecek ve satın alma yapılabilecek. Yeni alışveriş işlevi, aynı Hikaye üzerinde birden fazla ürünü etiketlemeyi de kolaylaştırıyor.

GÜNDE 300 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR

Kısa sürede popüler hale gelen Hikayeler işlevi (orijinal adıyla Instagram Stories), şu an günde 300 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Instagram, bu kadar çok kişinin kullandığı bir platformdan para kazanma şansını, onu markalara açarak hızla değerlendirmiş görünüyor.

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