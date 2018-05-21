taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,5092
EURO
5,3005
ALTIN
186,86
PETR
78,9800

Instagram'da hikayelere yeni özellik geldi

Instagram kullanıcıları herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duymadan beğendikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşabiliyor.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 07:23..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Popüler sosyal ağın uzun süredir diğer kullanıcılar tarafından yayınlanan fotoğrafların yeniden paylaşılmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Söz konusu özellik nihayet devreye sokuldu

BEĞENDİKLERİ FOTOĞRAFI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞACAKLAR

Instagram kullanıcıları en sonunda herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duymadan beğendikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşabiliyor. Ancak Instagram bunların doğrudan paylaşılması yerine, Hikayeler’e çıkartma olarak eklenmesini sağlıyor.

ORJİNAL SAHİBİNİN ADIYLA EKRANA EKLENİYOR

Beğendiğiniz bir fotoğrafı kendi hikayenizde paylaştığınızda, söz konusu fotoğraf yorum bölümü olmadan yalnızca orijinal sahibinin adı görünerek çıkartma olarak ekrana ekleniyor.

Yeni araca, paylaşmak istediğiniz fotoğrafın altındaki kağıt uçak ikonuna tıklayarak ulaşılabiliyor. Açılan menüde fotoğrafı herhangi birine göndermek yerine, onunla hikaye oluşturma seçeneği beliriyor.

İOS'YE HENÜZ GELMEDİ

Çıkartma olarak paylaşılan Instagram fotoğrafları, hikaye ekranında küçültülüp büyütülebiliyor, arka planı değiştiriliyor ve üzerine yorum yazılabiliyor. Güncellenen Android uygulamasında sunulan özelliğin iOS’e ise önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Okulda tasarladıkları İHA ile dünya ikincisi oldular
Eskişehir Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda tasarımını yaptıkları İHA ile Uluslararası Robot Yarışması'nda dünya ikincisi oldu.
Rusya'nın süpersonik füzeleri 2020'de kullanıma girecek
ABD ve Batı ile yaşadığı gerilimler yüzünden silahlanma yarışına hız veren Rusya süpersonik füzelerini 2020 yılında kullanıma sokacak.
Kürdan ağırlığında robot böcek
Amerika'da kürdan ağırlığında ve uçabilen RoboFly isimli bir robot böcek üretildi.
Zuckerberg İngiltere tarafından suçlu ilan edildi
Cambridge Analytica skandalıyla Facebook'ta milyonlarca insana ait verilerin çalınmasının ardından İngiltere'ye davet edilen Zuckerberg çağrılara olumlu yanıt vermiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

452
Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

72
Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

50
Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

65
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı beklemeye alındı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı beklemeye alındı

19
Turistler Cehennem Kapısı'na akın etti

Turistler Cehennem Kapısı'na akın etti

19
İsrail askerleri ölen Filistinlinin yakınlarına saldırdı

İsrail askerleri ölen Filistinlinin yakınlarına saldırdı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM