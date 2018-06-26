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Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı

Dünyanın bir numaralı fotoğraf paylaşma platformu Instagram'ın piyasa değeri 100 milyar doları geçti.

DHA | 26.06.2018 - 11:50..
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Haziran ayı başında aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı başaran ve kullanıcı kitlesini her geçen gün artıran Instagram'a olan ilgi piyasa değerine de olumlu yansıdı.

FACEBOOK SATIN ALMADAN ÖNCE 1 MİLYAR DOLARDI

Değeri 100 milyar doları aşan Instagram'ı Facebook 2012 yılında satın aldığında değeri sadece 1 milyar dolardı.

6 yıl içinde değerini 100 kat artıran Instagram, böylece Facebook için oldukça kazançlı bir kapı oldu. Instagram'ın 2023 yılına kadar 2 milyar kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

IGTV SERVİSİ TANITILDI

Instagram geçtiğimiz günlerde 60 dakikaya kadar video yayınına imkan veren IGTV servisini tanıtmış ve 60 saniye video sınırını ortadan kaldırmıştı.

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