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Instagram'ın Hikayeler bölümüne yeni özellik

Instagram bir süre önce geliştirdiği "Hikayeler" bölümü, yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor.

21.12.2016 - 12:32
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Facebook’un sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, 'Hikayeler’ bölümüne gelen çıkartma özelliği bugün duyuruldu.

ÇIKARTMA EKLENEBİLECEK

Artık Hikaye formatındaki fotoğraf ve videolara çıkartma koymak mümkün olacak. Bu özellik Noel temalı çıkartmalar ile başlayacak.

Instagram'ın Hikayeler bölümüne yeni özellik

INSTAGRAM'I SNAPCHAT FORMATINDA GELİŞTİRİYOR

Snapchat’i satın almayı deneyen ancak bu yönde olumsuz cevap alan Facebook, sahibi olduğu Instagram’ı aynı formatta gfeliştirmeye devam ediyor. Zuckerberg bu şekilde kullanıcıları memnun etmiş olacak ki popüler platfomun aktif kullanıcı sayısı geçtiğimiz günlerde 600 milyona ulaştı.

Instagram'ın Hikayeler bölümüne yeni özellik

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