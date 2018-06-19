İnsuyu Mağarası'ndaki 9 göl kurudu

Burdur'un güneydoğusunda, 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda, yaklaşık iki yıldır süren restorasyon çalışmaları sona erdi.

15 BİN YILLIK MAĞARA

Burdur- Antalya karayolunun 13'üncü kilometresindeki mağaranın oluşumu, binlerce yıl öncesine dayanıyor. Jeolojik olarak kalkerden meydana gelen, bu kalkerlerin suyla birleşmesi sonucunda sarkıtlar, dikitler ve dehlizler oluşturduğu mağarada, 1 metrelik sütunun 10 bin ila 15 bin yılda oluştuğu tahmin ediliyor.

9 GÖL TAMAMEN KURUDU

Yatay uzunluğu 597 metre olan mağaranın ziyaret edilebilen 300 metreye kadar olan bölümünde 9 göl bulunuyor. Mağaranın gölleri, kuraklık ve bölgedeki aşırı sondajlar nedeniyle tamamen kurudu.

EFSANEYE GÖRE AŞK İKSİRİ

İnsuyu Mağarası'nın suyunun ise çiftler arasındaki aşkı güçlendirdiğine inanılıyor. İnsuyu'nun bu efsanesiyle ilgili bilgi veren Burdur Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Özdemir, şöyle dedi: “Sagalassos Kralı, kızını burada zengin bir kişinin oğluna veriyor. Evlendikten sonra bu iki genç anlaşamıyor ve ayrılmak istiyor. Anlaşamadıkları için kral bunlara ceza veriyor. 'Bunları götürün bir yere bırakın, ne ekmek, ne su verin' diyor. Bu bölgede İnsuyu Mağarası bulunuyor ve mağara içine bırakılıyorlar .

ÇİFTLER BURAYA GELİP SU İÇİYOR

''Göldeki suyu içerek hayatta kalıyorlar ve bu iki genç birbirlerine aşık oluyor. Dışarıya çıkmak için bir yerden ışık görüyorlar ve ışığı takip edip mağaranın dışına çıkıyorlar. O günden bugüne kadar bu mağaranın içinden ve dış kısmındaki çeşmeden su içen çiftlerin, uzun zaman mutlu ve mesut yaşadıkları rivayeti günden güne anlatılıyor.''

IŞIKLANDIRMA YENİDEN DÜZENLENDİ

Mağara içinde, isimleri 'Büyükgöl', Dilek Gölü' gibi 9 göl olduğunu, kuraklık nedeniyle bu göllerin şu an mevcut olmadıklarını kaydeden Mehmet Özdemir, bu yıl da kurak bir dönem yaşandığını, Türkiye genelinde de bu kuraklığın hissedildiğini sözlerine ekledi.

60 BİNİN ÜSTÜNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Daha önceki yıllarda yapılan ışıklandırmanın bazı sarkıt ve dikitlerde siyahlaşmaya sebep olduğunu, yeni düzenlemedeki ışıklandırmanın zarar vermeyecek şekilde olduğunu ifade eden Özdemir, 50-60 bin ziyaretçi ağırlanan mağarada bu yıl bu rakamın üstünde ziyaretçi beklendiğini dile getirdi.