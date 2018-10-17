taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68005
Euro
6.5746
Altın
1227.19
Borsa
98613.03
Gram Altın
224.233

İnternet fenomeni motorcu kazada hayatını kaybetti

YouTube fenomeni olan motor sürücüsü Rus Olga Petrova, motoruyla geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 12:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'da özellikle İnstagram ve YouTube'a yüklediği motor videolarıyla üne sahip olan Olga Petrova Moskova'da bir araca yandan çarptı. Yoğun bakıma kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

İnternet fenomeni motorcu kazada hayatını kaybetti

İnternet fenomeni motorcu kazada hayatını kaybetti

ARABAYA ÇARPTI

Olay başkent Moskova’nın işlek yollarından birinde yaşandı. 22 yaşındaki Petrova, hızla ilerlerken önündeki sedan tipi otomobil aniden dönüş yaptı. Hiçbir sinyal vermeden yolun öbür tarafına dönmeye çalışan aracı son anda gören Petrova hızla gittiği için duracak zaman bulamadı.

İnternet fenomeni motorcu kazada hayatını kaybetti

Otomobilin yolcu kapısına çarpan ve taklalar atarak sürüklenen Rus blogger’a ilk müdahale Rublevo-Uspensky Caddesi’nde kaza yerinde yapıldı.

İnternet fenomeni motorcu kazada hayatını kaybetti

TUTKUSUNUN KURBANI OLDU

Rusya’nın ünlü bloggerlarından olan ve paylaştığı video ve fotoğraflarla şöhrete kavuşan Petrova, tutkusunun kurbanı oldu. Çektiği videolarla motor sporunu ve motor dünyasını gözler önüne seren ve bu sebeple Instagram, VKontakte ve YouTube gibi platformlarda yüzbinlerce takipçisi olan Petrova, korkunç kazada hayatını kaybetti.

İnternet fenomeni motorcu kazada hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

1079
Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

18
Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

85
İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

35
Aleyna Tilki'nin elleri nasır tuttu

Aleyna Tilki'nin elleri nasır tuttu

59
Sözleşmesini uzatan Fatih Terim'in alacağı ücret

Sözleşmesini uzatan Fatih Terim'in alacağı ücret

161
Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

359
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM