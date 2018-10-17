İnternet fenomeni motorcu kazada hayatını kaybetti

Rusya'da özellikle İnstagram ve YouTube'a yüklediği motor videolarıyla üne sahip olan Olga Petrova Moskova'da bir araca yandan çarptı. Yoğun bakıma kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

ARABAYA ÇARPTI

Olay başkent Moskova’nın işlek yollarından birinde yaşandı. 22 yaşındaki Petrova, hızla ilerlerken önündeki sedan tipi otomobil aniden dönüş yaptı. Hiçbir sinyal vermeden yolun öbür tarafına dönmeye çalışan aracı son anda gören Petrova hızla gittiği için duracak zaman bulamadı.

Otomobilin yolcu kapısına çarpan ve taklalar atarak sürüklenen Rus blogger’a ilk müdahale Rublevo-Uspensky Caddesi’nde kaza yerinde yapıldı.

TUTKUSUNUN KURBANI OLDU

Rusya’nın ünlü bloggerlarından olan ve paylaştığı video ve fotoğraflarla şöhrete kavuşan Petrova, tutkusunun kurbanı oldu. Çektiği videolarla motor sporunu ve motor dünyasını gözler önüne seren ve bu sebeple Instagram, VKontakte ve YouTube gibi platformlarda yüzbinlerce takipçisi olan Petrova, korkunç kazada hayatını kaybetti.