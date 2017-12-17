İnternet satışları ünlü giyim firmasına mağaza kapattırdı

Dünyaca ünlü İsveçli giyim firması Hennes & Mauritz, yılın son çeyreğinde ciroda yüzde 4’lük bir kaybın meydana gelmesi nedeniyle bazı tasarruf önlemlerini hayata geçirme kararı aldı.

DAHA AZ YENİ MAĞAZA AÇILACAK

Deutsche Welle’nin haberine göre; H&M’in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Johan Persson, Stockholm’de yaptığı açıklamada, bazı mağazaların kapatılacağını ve daha az sayıda yeni mağaza açılacağını açıkladı.

İNTERNETTEN ARTAN SATIŞLAR MAĞAZA KAPATTIRDI

Persson, müşterilerin ağırlıklı olarak internetten alışveriş yapması sonucu mağazalarda arzu edilen kazanca ulaşılamadığını belirterek, “hızla değişen müşteri alışkanlıklarına” uyum sağlamak için firmanın dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. H&M yöneticisi Persson, internetten satışların ise “iyi bir gelişme kaydettiğini” söyledi.

1998 YILINDAN BU YANA İLK KEZ CİRO AZALDI

H&M’in cirosunda son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 milyar euroluk azalma meydana geldi. H&M kaç mağazanın kapatılacağı konusunda ise bilgi vermedi. H&M’in dünya genelinde 4 bin 553 mağazası bulunuyor.

Firmanın cirosu 1998 yılından bu yana ilk kez azaldı. Firma yöneticisi Persson’un açıklamalarının ardından, H&M hisseleri borsada yüzde 14 değer kaybederek 2009’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.