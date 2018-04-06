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İnternete ilan verip Balıklıgöl’ü satılığa çıkarttı

Şanlıurfa Balıkgöl’deki 62 metrekarelik alanın hissedarı olduğunu iddia eden şahıs, internete ilan vererek bu kısmı satışa çıkardı.

İHA | 06.04.2018 - 14:53..
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Şanlıurfa’nın önemli mekanlarından biri olan Balıklıgöl’ün içerisindeki Halil-ür Rahman Medresesinin varislerinden olduğunu iddia eden 35 yaşındaki Mustafa Nimetoğlu, medresenin yüzde 9’unu oluşturan 62 metrekareye tekabül eden kısmını 9 milyon liraya satılığa çıkarttığını duyurdu.

İnternete ilan verip Balıklıgöl’ü satılığa çıkarttı

İLANI KALDIRDI

Bir internet sitesine ilan veren şahıs, yakınlarından tepki görünce kısa süre sonra bu ilanı kaldırdı.

İstanbul’da ikamet ettiği öğrenilen şahsın ilanda ise alanın inşaat izni olmadığını ve dünyevi değil uhrevi değerinin çok fazla olduğunu yazdığı belirtildi.

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