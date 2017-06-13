İnternetten alışverişe vergi geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sanal ticaretin vergilendirilmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Bakan Ağbal; Gelir İdaresi kapsamında 200 kişilik dev bir ekip kurularak, E-ticarete yönelik kargo ve banka hareketleri de dahil her türlü işlemi takip altına alacaklarını açıkladı.

SANAL TİCARET DENETLENECEK

Ağbal, dünya devi alışveriş sitelerine, bankalardan gönderilen alışveriş tutarı üzerinden vergi keseceklerini açıkladı. Elektronik ortamdaki ticaretin de vergiye tabi olduğuna dikkat çeken Ağbal, bu konuda birkaç boyutlu çalışma yürüttüklerini söyledi.

YURT DIŞINA GİDEN PARAYA VERGİ

Ağbal, yurtdışındaki dev internet sitelerinden yapılan alışverişler için bir Bakanlar Kurulu kararı hazırladıklarını belirterek, Türkiye’de vergi kaydı olmayan yurtdışındaki bu sitelere bankalar ya da aracı kurumlar üzerinden yapılan ödemelere stopaj getireceklerini açıkladı.

"TÜRKİYE'DE VERGİ DAİRESİNE KAYIT OLAN İNTERNET SİTELERİ İÇİN DEĞİL"

Yurtdışında merkezi olup Türkiye’de iş yapan e-ticaret sitelerinin vergilendirme hakkının Türkiye’de olduğunu kaydeden Ağbal, “Stopaj yöntemi ile Türkiye’den yurtdışına gidecek paradan vergi keseceğiz. Vatandaş kredi kartıyla ödeme yaparken, bankadan, bu ödemeden kesinti yapmasını isteyeceğim. Tüketici bu işlemden etkilenmeyecek. Ancak, Türkiye’de vergi dairesine kayıt olan internet siteleri için bu söz konusu değil.” dedi.

EMLAK SİTELERİ DE GÖZETİME GİRECEK

Bakan Ağbal, gayrimenkul alım, satım ve kiralanmasıyla ilgili elektronik ortamda yoğun bir aktivite olduğunu belirterek, “Evini kiralamak, satmak isteyen değişik sitelere ilan veriyor. Tüm bu aktiviteler de izlenecek. İnternetteki emlak ilanlarındaki fiyatlar ile tapudaki kayıtları da eşleştirilecek. 1 milyon dolara satıyorum diyor, tapuda 300 bin TL gösteriyor. Mükellefe mektup gönderip, aradaki fark için izaha davet edeceğiz. İzahta bulunamazsa inceleme başlatıp üzerine gideriz.” dedi.