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Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

Uzun süredir aranan uluslararası suç örgütü lideri Bulgaristan uyruklu Dimitar Zhelyazkov ve 7 adamı, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İHA | 05.08.2018 - 00:12..
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube polisi, ülkesinde silahlı saldırı, gasp, uyuşturucu ticareti, kundaklama ve adam yaralama gibi çok sayıda olaya adı karıştığı iddia edilen ve Interpol tarafından aranan Bulgaristan uyruklu Dimitar Zhelyazkov’un İstanbul’da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

BAKIRKÖY'DE GÖZALTINA ALINDILAR

Bakırköy’de daha önce tespit edilen adrese dün operasyon düzenleyen polis, Zhelyazkov ve beraberindeki 7 elemanını yakalayarak gözaltına aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bulgar suç örgütü lideri ve 7 adamı adliyeye sevk oldu. Mahkemeye çıkarılan Dimitar Zhelyazkov tutuklanırken, diğer 7 kişinin ise sınır dışı edildiği belirtildi.

Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

BULGARİSTAN 7 FETÖ'CÜYİ İADE ETMİŞTİ

Bulgar suç örgütü liderinin iki ülke arasındaki suçluların karşılıklı iadesi anlaşması gereğince Bulgaristan’a iade edilmesi bekleniyor. Daha önce Romanya’ya tır kasasında giderken Bulgaristan’da yakalanan 7 FETÖ mensubu, Sofya yönetimi tarafından ikili anlaşma çerçevesinde Türkiye’ye iade edilmişti.

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Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

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