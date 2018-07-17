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İntihar girişimini alkolle kandırarak vazgeçirdiler

Antalya’da falezler üzerinde intihar girişiminde bulunan alkollü şahıs, alkolle kandırılarak vazgeçirildi.

İHA | 17.07.2018 - 15:30..
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Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, parkta bir süre alkol alan Bahadır K. çevredekilerin bakışları arasında korkulukların diğer tarafına geçerek yaşamak istemediğini söyledi.

"YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ekibi ve olumsuz bir duruma karşı deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri 34 yaşındaki Bahadır K.’yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı.

Polisin ikna çalışmasına rağmen alkol almaya devam eden ve çok fazla miktarda borcu olduğunu söyleyen Bahadır K., "Yaşamak istemiyorum" diye bağırdı.

İntihar girişimini alkolle kandırarak vazgeçirdiler VİDEO

ALKOL İSTEDİ

Yaklaşık 50 metrelik falezlerin uç noktasında durmakta zorlanan Bahadır K. alkolün etkisiyle bir ara dengesini kaybedince polise ve park içerisinde izleyen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Polis ekiplerini uzun süre uğraştıran Bahadır K. alkolünün bittiğini ve yeni bir şişe istediğini söyledi. Bahadır K. polisler tarafından alkolle kandırılarak güvenli bölgeye çekildi. Polis ekiplerine direnen Bahadır K. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

İntihar girişimini alkolle kandırarak vazgeçirdiler


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