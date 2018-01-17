İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladı

Hatay'da işten çıkarılan Hasan B., Mete Aslan Bulvarı’ndeki 14 katlı boş binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

1 SAAT SONRA İKNA OLDU

Polis ekipleri intihara kalkışan şahsı ikna etmek için uğraştı. Polis ekipleri intihar etmeye kalkışan şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de önlem almaya başladı. Yaklaşık 1 saat sonunda polisler tarafından ikna olan Hasan B. intihardan vazgeçti.

CANLI YAYIN YAPTI

Hasan B., sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye götürüldü.

Olay yerine gelen bazı vatandaşlar da intihar girişimini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medyada canlı yayın yaptı.