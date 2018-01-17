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İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde intihar girişiminde bulunan genci görüntüleyen meraklı vatandaş, cep telefonu kamerasıyla olayı kaydedip sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

İHA | 17.01.2018 - 15:58..
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Hatay'da işten çıkarılan Hasan B., Mete Aslan Bulvarı’ndeki 14 katlı boş binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladı

Vatandaşların haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladı

1 SAAT SONRA İKNA OLDU

Polis ekipleri intihara kalkışan şahsı ikna etmek için uğraştı. Polis ekipleri intihar etmeye kalkışan şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de önlem almaya başladı. Yaklaşık 1 saat sonunda polisler tarafından ikna olan Hasan B. intihardan vazgeçti.

İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladı

CANLI YAYIN YAPTI

Hasan B., sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye götürüldü.
Olay yerine gelen bazı vatandaşlar da intihar girişimini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medyada canlı yayın yaptı.

İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladı

İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladı

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