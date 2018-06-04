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İntihar saldırılarını haram ilan eden toplantıda intihar

Afganistan Alimler Şurası, fetva yayımlayarak intihar saldırılarının haram olduğunu ilan etti. İlanın yayınlandığı toplantıda intihar saldırısı gerçekleşti.

AA | 04.06.2018 - 14:29..
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Afganistan'da, intihar saldırılarının haram olduğu ilan edilen Alimler Şurası toplantısında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İntihar saldırılarını haram ilan eden toplantıda intihar

BARIŞ TOPLANTISINA SALDIRI

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Haşmet Estanikzey'den aldığı bilgiye göre, Kabil'deki Politeknik Üniversitesinde, ülke genelinden din alimlerinin katılımıyla "ülkede devam eden savaşın meşru olmadığını" vurgulamak amacıyla yapılan toplantıda intihar saldırısı düzenlendi.

İntihar saldırılarını haram ilan eden toplantıda intihar

 

Estanikzey, saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

İntihar saldırılarını haram ilan eden toplantıda intihar

ALİMLER ŞURASINDAN FETVA

 

Afganistan Alimler Şurası, toplantıda bir fetva yayımlayarak intihar saldırılarının haram olduğunu ifade etti.

Afgan güçleri ve Taliban örgütünün savaşa son vermesi gerektiği belirtilen fetvada, iki taraf arasında barış görüşmelerinin başlaması gerektiği vurgulandı.

İntihar saldırılarını haram ilan eden toplantıda intihar

Afganistan Alimler Şurası üyesi Ghofranullah Murad, yazılı açıklamayı okuyarak masum insanların bu savaşın kurbanı olduğunu söyledi.

Saldırı bu açıklamanın ardından gerçekleşti.

İntihar saldırılarını haram ilan eden toplantıda intihar

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