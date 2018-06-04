İntihar saldırılarını haram ilan eden toplantıda intihar

Başbakan Yıldırım, Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde İmar Barışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Afganistan Alimler Şurası, fetva yayımlayarak intihar saldırılarının haram olduğunu ilan etti. İlanın yayınlandığı toplantıda intihar saldırısı gerçekleşti.

Uzmanlar, karnenin okulun verdiği eğitim, ailenin yönlendirmesi ve desteği, çocuğun potansiyelinin ve çalışma performansının bir sonucu olduğunu belirtiyor.

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanık, 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezasını duyunca duruşmada bayıldı.

Tang hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Çin'in Şian şehrinde bulunan Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet ediyor.

1 ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oy oranına ulaştığı görüldü.

2 Konsensus'un 24 Haziran anketi Seçimlere 19 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; AK Parti ile MHP, Meclis'te çoğunluğu elde ediyor.

3 Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi Tunuslu futbolcular, Portekiz ve Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için ilginç bir yönteme başvurdular.

4 Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bedelli için görüşme yaparız" açıklamasının ardından konuyla ilgili bir yorum da Başbakan Yıldırım'dan geldi.

5 CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi CHP'li milletvekili Gülay Yedekçi, Muharrem İnce'nin seçim çalışmalarına katıldı, İnce ile otobüsten fotoğraf paylaştı.

6 3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli memurlara 3 bin 600 ek göstergenin daha önce emekli olanları da kapsayacağını söyledi.