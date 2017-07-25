iOS 11 ile iPhone'a yeni özellik geliyor

Şu anda iPhone ile bir kafede veya başka bir yerde ücretsiz wi-fi'ya bağlanıldığında telefon daha sonra burada internete bağlanmak için sizden onay almadan bu işlemi otomatik gerçekleştiriyor.

İNTERNET HIZI DÜŞÜYORDU

Ancak kullanıcıları her seferinde şifre girmekten kurtaran bu özelliğin bir de bedeli var: sinyallerin çok düşük olduğu yerlerde bile wi-fi'ya bağlanarak kullanıcıların internet hızını düşürmek.

"iPhone'un en nefret edilen özelliği" olarak da anılan bu durum için Apple harekete geçti.

SİNYAL DÜŞÜKSE OTOMATİK BAĞLANMAYACAK

IOS 11'in beta'sında yer alan özellik sinyallerin düşük olması durumunda otomatik bağlanma özelliğini devre dışı bırakacak.

iOS 11 HANGİ MODELLERDE OLACAK

Peki iOS 11 hangi iPhone ve iPad modellerinde kullanılabilecek? İşte iOS 11 güncellemesi alacak modellerin tam listesi...

-iPhone 7

-iPhone 7 Plus

-iPhone 6s

-iPhone 6s Plus

-iPhone 6

-iPhone 6 Plus

-iPhone SE

-iPhone 5s

iPhone 5C ve öncesi iPhone'lar iOS 11 güncellemelesi alamayacak.