İP Genel Başkanı Meral Akşener oldu

İstanbul Beşiktaş'ın en işlek caddelerinden biri olan nispetiye'de yol çöktü.

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Moskova'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Rus Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "Moskova bazı kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağlamya hazır" ifadeleri kullanıldı.