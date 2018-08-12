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İP Genel Başkanı Meral Akşener oldu

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayında geçerli 881 oyun tamamını alan Meral Akşener, Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

İHA | 12.08.2018 - 15:43..
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İP Genel Başkanı Meral Akşener oldu

Partinin ATO Congresium'da düzenlenen kurultayında Genel Başkan seçimi tamamlandı.

Genel Başkanlık için tek aday olan Akşener, oyunu kullanmak için salona gelişinde partililerin alkışlarıyla karşılandı.

888 DELEGE OY KULLANDI

Akşener, 1 nolu kabinde oyunu kullanarak, kurultayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Seçimde kayıtlı 1123 delegeden 888'i oy kullandı. 7 delegenin oyu geçersiz sayılırken, 881 geçerli oyun tamamını alan Akşener, yeniden Genel Başkan oldu.

İP Genel Başkanı Meral Akşener oldu VİDEO

İP Genel Başkanı Meral Akşener oldu

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