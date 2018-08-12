Partinin ATO Congresium'da düzenlenen kurultayında Genel Başkan seçimi tamamlandı.
Genel Başkanlık için tek aday olan Akşener, oyunu kullanmak için salona gelişinde partililerin alkışlarıyla karşılandı.
888 DELEGE OY KULLANDI
Akşener, 1 nolu kabinde oyunu kullanarak, kurultayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Seçimde kayıtlı 1123 delegeden 888'i oy kullandı. 7 delegenin oyu geçersiz sayılırken, 881 geçerli oyun tamamını alan Akşener, yeniden Genel Başkan oldu.
İP Genel Başkanı Meral Akşener oldu VİDEO