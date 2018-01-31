iPad’den müzik yapabileceğiniz 10 uygulama

Müzik yapmak için binlerce liralık ekipmanları içeren, midi klavye, ses kartı, mikrofon, amfi, mikser, satın alınan yazılım, yüksek güçte bir bilgisayar ve yazılım uygulamasında elde edilecek VST uzantılarını tek bir güçte toplayabilen uygulamalar, gün geçtikçe artıyor.

İster prodüksiyon, ister parçaları çalmanız için DJ ekipmanlarına gerek olmadan, tüm gereksinimlerinizi tek bir ortamda toplama imkanını sağlayan yazılımcılar, bunu iPad’e uygulama olarak başarılı bir şekilde entegre etti. Biz de bunları sizin için sıraladık.

1. INTUA: Beatmaker 3 (109,99 TL)

Gelişmiş efekt sayıları, her ortamdan ses yükleyebilme seçenekleriyle iyi bir program. Yükleyeceğiniz sesler yetmez ise, uygulama içinden de satın alabileceğiniz ses paketleriyle, özgün müzik yapabilirsiniz. Uygulama, kolay kullanımıyla ve yalın tasarımıyla hemen adapte olmanızı sağlıyor. Eğer midi klavyeniz varsa, USB aracılığıyla bu programla kullanabilirsiniz.

2. INTUA: Beatmaker 2 (44,99 TL)

Beatmaker yazılımının 2’inci nesili olan program, Beatmaker 3’ten daha yalın bir dizayn ve kullanım sunuyor. İçinde enstrüman listesi geniş bulunan program, Dropbox aracılığıyla istediğiniz sesi ortama atama imkanı sunuyor. Miksaj yapmak için kullanacağınız EQ, biraz ilkel. Ama kullanım kolaylığı açısından Beatmaker 3’ten daha kolay. Bu programda USB ile midi klavye kullanımını destekliyor. Ayrıca başka müzik yazılımlarını da ses kaydı olarak arka planda kaydedebiliyor.

3. FL Studio Mobile (59,99 TL)

Bu yazılımı bilgisayarlardan tanıyoruz. FL, iOS’a atak yapmış ve güzel optimizasyonuyla kullanım kolaylığı açısından başarılı bir program. Hem ses kayıt açısından hem de içinde bulundurduğu zengin ses öğelerine sahip olan program, fiyatına göre iyi bir olanak sunuyor.

4. KORG (Tüm Enstrümanları)

KORG, pazarlama stratejisi olarak gerçekte olan ürünlerini bire bir aynı şekilde uygulama olarak geliştirmiş. Bunlar ARP ODYSSEi, KORG Module Standard, KORG iMono/Poly, KORG iWAVESTATION, KORG iDS-10, KORG iM1 isimlerinde Synthesizer için KORG iKaossilator programı ise ses efektlerini kontrol etmek için tasarlanmış uygulamalardır. Hepsinin ayrı işlevleri bulunduğu için bu uygulamaları tek çatı altında toplamayı uygun gördük. USB ile midi klavye desteği destekliyor.

5. Garageband (Ücretsiz)

Apple’ın kendi geliştirdiği uygulama olan Garageband, içinde kısıtlı da olsa enstrüman barındırıyor. Kayıt için sadece ses kayıt desteği sağlayan program hiçbir miksaj ve EQ desteğini barındırmıyor. Fakat uygulamanın ücretsiz olması bizim için iyi bir sebep.

6. Steinberg CUBASE (229,99 TL)

Bilgisayardaki programından neredeyse hiçbir farkının bulunmaması, bu fiyatın bu kadar yüksek olmasını sağlıyor. Gelişmiş miksaj seçenekleri, midi desteği, kulaklık girişinden mikrofon desteği ve USB üzerinden USB ses kartını kullanarak çoklu kayıt yapabilme özelliğine sahip bir program. İçindeki ses dosyalarıyla daha kullanışlı ve detaylı ayarlar yapabileceğiniz uygulamanın “plug-in” diye tabir ettiğimiz, çoklu ses dosyaları, daha fazla efekti yükleyebilme özelliği kusursuz bir mobil müzik uygulaması sunuyor. Tek kusuru fiyatı.

7. AKAI Professional iMPC Pro (57,99 TL)

Tamamen sample-base olan uygulama, sizin yüklediğiniz seslere göre müzik yapmanızı sağlıyor. İçerisinde kısıtlı enstrüman bulunan uygulamada kolay ortam aktarması, kolay kullanım ve istediğiniz sese iPad’inize yüklediğiniz müziklerle daha kolay erişebiliyorsunuz.

8. AKAI Professional iMPC Pro 2 (109,99 TL)

Önceki sürümüne göre bayağı üstüne enstrüman eklenmiş uygulamada, gerçek MPC kullanıyormuş hissiyatı sunuyor. Canlı performansa göre daha uygun dizayn edilmiş programda, 2 projeyi aynı anda açıp birbirinden geçiş yaparak, müziği eğer canlı çalıyorsanız DJ’lik açısından da kullanışlı. Efektlerin sayısı ve miksaj için EQ eklenmiş olması parasının karşılığını fazlasıyla veriyor.

9. djay 2 (22,99 TL)

DJ’lik ve edit uygulamalarında ödül alan bu program, hiçbir DJ ekipmanına ihtiyaç duymadan kolayca kullanılmasıyla, yaptığınız bir müziği veya Apple Müzik ve Spotify’daki çalma listenize erişerek canlı bir şekilde çalmanıza olanak sağlıyor. Fiyatına göre gayet başarılı olan uygulama istediğiniz herhangi bir yerde çalma imkanı sunuyor.

10. KORG Gadget (179,99 TL)

KORG’un yukarıda da bahsettiğimiz ayrı enstrümanları haricinde tüm enstrümanlardan kısıtlı bir şekilde erişebileceğiniz tam anlamıyla prodüksiyon için yapılmış bir uygulama. Kullanım kolaylığı ilk göze çarpan detay. Eğer 180 liralık bütçenizle bir müzik uygulaması almak istiyorsanız, uygulama içi satın alımlar olmadan her işinizi görecek enstrüman sayısı bulunuyor.