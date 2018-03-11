İpek Açar nişanlısı ile ayrıldı

Hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın eşi İpek açar geçtiğimiz aylarda müzisyen Alper Kömürcü ile bir ilişkiye başlamıştı.

Aile arasında sade bir törenle nişanlanan çiftin geçtiğimiz günlerde ise ayrılık haberi geldi.

"DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDECEKTİR"

İpek Açar, Alper Kömürcü ile ortak bir kararla ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:

"Evet, Alper Bey ile birlikteliğimizi sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuz her zaman devam edecektir... Daha da önemlisi kendisi kıymetli bir müzik insanıdır, birlikte çalışmalarımız, konserlerimiz sürecek. Şimdiye kadar ilişkimize olan desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Bu hayattaki nefesimiz sayılı, umarım tüm güzellikler mutluluklar hepimiz ile olur."