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iPhone X büyüyecek

Apple’ın bir sonraki atağı, iPhone X’in “Plus” modeli olacak.

Detay Haber | 31.01.2018 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
iPhone X büyüyecek

Apple, iPhone 8 ve 8 Plus’ta beklenen satışları elde edemedi. Bunun üzerine umudunu 2 ay sonra satışa çıkaracağı iPhone X’e bağlayan Apple, uyguladığı fiyat politikası neticesinde beklenenin altında satış rakamlarına ulaşınca, 2018’in Eylül ayına kadar hedeflediği 40 milyon adet satışı, 20 milyona düşürdü. Bu da fabrikanın üretimini yarı yarıya kesti.

Batarya konusunda da bir skandala imza atan Apple, bu hatalarının telafisini iPhone X’in boyutlarını büyüterek kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Apple kulislerinde tartışılan konulardan elde edilen bilgiye göre, bir sonraki eylül ayında tanıtılması beklenen yeni modeller arasında, iPhone 9, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus var.

iPHONE Xs, OLED EKRANA SAHİP OLACAK

iPhone 9’a LCD ekrana yer vermeyi düşünen Apple, iPhone Xs ve Xs Plus’ta OLED ekrana yer verecek. iPhone 9, iPhone X ve iPhone Xs Plus, aynı iPhone 8 ve iPhone X’te olduğu gibi arka kısmı cam olacak ve kablosuz şarj özelliği destekleyecek.

iPhone 9, alüminyum çerçeveye, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus ise paslanmaz çelik çerçeveye yer verecek.

Xs PLUS 6.5 İNÇ OLACAK

iPhone Xs’in ekran boyutu iPhone X’le aynı ölçülerde olacak. iPhone Xs Plus ise 6.5 inç ekrana yer verecek.

Tek el kullanımı açısından iPhone Xs Plus, zorlayacak gibi duruyor. iPhone 8 Plus bu konuda başarılı bir cihaz değil ve ekran boyutları üzerinden varsayım yaparsak iPhone Xs Plus, kasa olarak iPhone 8 Plus boyutlarında olacak ve köşeden köşeye minimum çerçeve ölçüsüyle kullanım açısından iyice zorlaşacak gibi duruyor.

Tahmini Amerika fiyatları:

iPhone 9 - 649 dolar

iPhone Xs - 999 dolar

iPhone Xs Plus - 1099 dolar

bandında çıkacak gibi.

Umudumuz, bu pazarlama stratejisi ile iPhone modellerinin bu sene satış rekorları kıramadığı için fiyat konusunda biraz “cömert“ davranması şeklinde olacak.

 

 

 

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