taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.634
USD
3,6705
EURO
3,9372
ALTIN
151,52
PETR
54,8800

130 telefon çaldı, iPhone'dan kaçamadı

Coachella müzik festivalinde 130 tane telefon çalan hırsız, 'iPhone'umu Bul' uygulaması sayesinde yakalandı.

19.04.2017 - 15:28
  1. Haberler
  2. Dünya

d

2001 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella'da inanılması güç bir olay gerçekleşti. 200 binden fazla insanın, en az 400$ ödeyerek izlediği ve biletleri 90 dakika içerisinde tükenen festivaldeki hırsızlık vakasını teknoloji çözdü.

İPHONE'UMU BUL ÖZELLİĞİ

Konserin ilk gününde, seyircilerden bir bölümü telefonlarının çalındığını farketmesi üzerine alarma geçildi. Etkinlik alanındaki kalabalık nedeniyle telefonları bulmak mümkün olmayınca bazı izleyiciler "iPhone'umu Bul" özelliğini kullanmayı denedi.

130 telefon çaldı, iPhone'dan kaçamadı

TAKİP İMKANI SAĞLIYOR

"Find my iPhone", Türkçe ismiyle "iPhone'umu Bul" özelliği telefonların çalınması ya da kaybedilmesi durumunda, eğer aktif hâldeyse cihazı coğrafi açıdan takip imkânı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uzaktan erişimle cihazın kilitlenmesini de mümkün kılıyor. Apple kimliğiyle giriş yapıldıktan sonra, aynı kimliğin aktif olduğu tüm cihazlar, internete bağlantısı olduğu takdirde bulundukları konumla uygulama arayüzünde listeleniyor.

130 telefon çaldı, iPhone'dan kaçamadı

10 BİN DOLARA SERBEST

Coachella tutkunları da bu şekilde eriştikleri koordinatlarda gördüğü sırt çantalı bir şüpheliyi, festival güvenliğine ihbar etti. Yapılan aramada, zanlının çantasında 130 tane çalıntı telefon bulundu.

36 yaşındaki, New York'ta yaşayan Reinaldo De Jesus Henao isimli hırsız, çalıntı mal bulundurmanın yanı sıra araba hırsızlığı süphesiyle de göz altına alınarak tutuklandı. CBS'nin haberine göre çıkarıldığı mahkemede 10 bin $ kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

684
CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

191
Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

248
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

63
Almanların gündemi Türkiye

Almanların gündemi Türkiye

184
Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

21
CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

177
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM