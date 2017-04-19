130 telefon çaldı, iPhone'dan kaçamadı

2001 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella'da inanılması güç bir olay gerçekleşti. 200 binden fazla insanın, en az 400$ ödeyerek izlediği ve biletleri 90 dakika içerisinde tükenen festivaldeki hırsızlık vakasını teknoloji çözdü.

İPHONE'UMU BUL ÖZELLİĞİ

Konserin ilk gününde, seyircilerden bir bölümü telefonlarının çalındığını farketmesi üzerine alarma geçildi. Etkinlik alanındaki kalabalık nedeniyle telefonları bulmak mümkün olmayınca bazı izleyiciler "iPhone'umu Bul" özelliğini kullanmayı denedi.

TAKİP İMKANI SAĞLIYOR

"Find my iPhone", Türkçe ismiyle "iPhone'umu Bul" özelliği telefonların çalınması ya da kaybedilmesi durumunda, eğer aktif hâldeyse cihazı coğrafi açıdan takip imkânı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uzaktan erişimle cihazın kilitlenmesini de mümkün kılıyor. Apple kimliğiyle giriş yapıldıktan sonra, aynı kimliğin aktif olduğu tüm cihazlar, internete bağlantısı olduğu takdirde bulundukları konumla uygulama arayüzünde listeleniyor.

10 BİN DOLARA SERBEST

Coachella tutkunları da bu şekilde eriştikleri koordinatlarda gördüğü sırt çantalı bir şüpheliyi, festival güvenliğine ihbar etti. Yapılan aramada, zanlının çantasında 130 tane çalıntı telefon bulundu.

36 yaşındaki, New York'ta yaşayan Reinaldo De Jesus Henao isimli hırsız, çalıntı mal bulundurmanın yanı sıra araba hırsızlığı süphesiyle de göz altına alınarak tutuklandı. CBS'nin haberine göre çıkarıldığı mahkemede 10 bin $ kefalet karşılığında serbest bırakıldı.