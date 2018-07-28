İP'in Meral Akşener ısrarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tüm seçimlerden zaferle ayrılması Türk siyasetini de şekillendirdi.
Erdoğan karşısında başarı gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda.
Muharrem İnce'yi partinin başında görmek isteyen muhalifler, kurultay için imza toplama çalışmasına devam ediyor.
AKŞENER'İN BİTİŞİ
Meclis'teki yavru muhalefet de seçimlerde hezimeti yaşayan partilerden biriydi.
Büyük ümitlerle seçimlere katılan Meral Akşener, millet tarafından adeta sandığa gömüldü.
Büyük bir hüsran yaşadıktan sonra parti içerisindeki koltuk çekişmeleri karşısında duramayan Akşener, genel başkalık görevini bırakma kararı aldı.
Meral Akşener'i bu kararından vazgeçirmek isteyen partililer, ısrarlarına rağmen sonuç alamadı.
KAPISINA DAYANDILAR
İyi Parti son kez şansını denemek üzere Meral Akşener'in kapısına gitme kararı aldı.
Parti teşkilatları tarafından otobüsler kaldırıldı, insanlar Akşener'in evinin önüne taşındı.
HEPSİ TİYATRO MU
Parti teşkilatını bir arada tutmak için yapıldığı söylenen bu organizasyonun sonunda ne olacağı merak konusu.