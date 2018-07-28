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İP'in Meral Akşener ısrarı

Türk siyasi tarihine gömülen Meral Akşener'in göreve dönmesini isteyen partililer, eylem kararı aldı.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 15:42..
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İP'in Meral Akşener ısrarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tüm seçimlerden zaferle ayrılması Türk siyasetini de şekillendirdi.

Erdoğan karşısında başarı gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda.

Muharrem İnce'yi partinin başında görmek isteyen muhalifler, kurultay için imza toplama çalışmasına devam ediyor.

AKŞENER'İN BİTİŞİ

Meclis'teki yavru muhalefet de seçimlerde hezimeti yaşayan partilerden biriydi.

Büyük ümitlerle seçimlere katılan Meral Akşener, millet tarafından adeta sandığa gömüldü.

Büyük bir hüsran yaşadıktan sonra parti içerisindeki koltuk çekişmeleri karşısında duramayan Akşener, genel başkalık görevini bırakma kararı aldı.

Meral Akşener'i bu kararından vazgeçirmek isteyen partililer, ısrarlarına rağmen sonuç alamadı.

İP'in Meral Akşener ısrarı

KAPISINA DAYANDILAR

İyi Parti son kez şansını denemek üzere Meral Akşener'in kapısına gitme kararı aldı.

Parti teşkilatları tarafından otobüsler kaldırıldı, insanlar Akşener'in evinin önüne taşındı.

İP'in Meral Akşener ısrarı

HEPSİ TİYATRO MU

Parti teşkilatını bir arada tutmak için yapıldığı söylenen bu organizasyonun sonunda ne olacağı merak konusu.

İP'in Meral Akşener ısrarı

İP'in Meral Akşener ısrarı

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