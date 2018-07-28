İP'in Meral Akşener ısrarı

Kızı icra memurları tarafından götürülen baba isyan etti

1 Mesut sahaya kaptan çıktı, PSG'ye gol attı Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal'in PSG ile oynadığı maça Mesut Özil kaptan olarak çıktı. Mesut maçın ilk golünü de attı.

2 İspanya plajlarına ulaşan göçmenler Polis tarafından takip edilen bir grup göçmen, İspanya sahillerine ulaşınca can simitlerini üzerinden atıp çevredeki kum tepeleri ve ağaçlık alanlara doğru koştuğunu gösteren görüntüler yayınlandı.

3 Münih Havalimanı'nda güvenlik alarmı Almanya Münih Havalimanı'nda bir kadın güvenlik ve pasaport kontrollerini yaptırmak istemeyince havalimanındaki bazı bölümler kapandı. Uçuşlar ertelendi.

4 Diyarbakır baraj gölünde anne ve kızları boğuldu Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunun suya düşmesi ile anne ve iki ablası kurtarmak için suya atladı. Akıntının etkisinden kurtulamayan anne ve 3 çocuk yaşamını yitirdi.

5 Aydın'da 2 bin yıllık 6 heykel bulundu Aydın'ın Germencik ilçesinde 34 yıldır devam eden Magnesia Antik Kenti kazılarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykel bulundu.

6 Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi Başkan Erdoğan'a Güney Afrika ziyaretinde refakat eden eşi Emine Erdoğan, Aslan Parkı'nı ziyaret etti.