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İpsala Sınır Kapısı'nda 38 kilogram esrar yakalandı

Emniyet ekiplerinin İpsala Sınır Kapısı'nda yaptığı operasyonda 38 kilogram esrar yakalandı.

AA | 08.05.2018 - 22:15..
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Alınan ihbar üzerine İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde Makedonya uyruklu kişi gözaltına alınırken, 39 kilograma yakın esrar ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen sürücülüğünü Makedonya uyruklu O.R'nin yaptığı yabancı plakalı otomobilde, İpsala Gümrük Müdürlüğü personelince rutin kontrol yapıldı. Kontrolde, aracın bagajına ve stepne bölümüne gizlenmiş 15 kilo 745 gram esrar bulundu.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen sürücülüğünü Makedon uyruklu D.A'nın yaptığı, Makedonya uyruklu N.A. ve N.A.'nın yolcu olarak bulunduğu otomobilde yapılan detaylı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 23 kilo 220 gram esrar bulundu.

Toplam 38 kilo 965 gram esrarın ele geçirildiği kontroller sırasında şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

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