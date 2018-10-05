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İptal edilen ekmek zamları bazı fırıncıların tepkisini çekti

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, "4 yıldır zam yapmıyoruz. Ben ay başında ekmeği 2 liradan satmaya başlayacağım." dedi.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 14:59..
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İptal edilen ekmek zamları bazı fırıncıların tepkisini çekti

İstanbul Valisi Vasip Şahin ekmek fiyatları ile ilgili tartışmalara son noktayı koyarak, “İstanbul’da 200 gram ekmek 1 TL, 250 gram ekmek ise 1.25 TL’den satılmaya devam edecek.” açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama sonrasında, 16 yıldır Bayrampaşa'da fırıncılık yapan Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılan zam iptallerine tepki gösterdi.

İptal edilen ekmek zamları bazı fırıncıların tepkisini çekti

"2 LİRAYA MAL EDİP, 1 LİRAYA YEDİRMEYE MECBUR DEĞİLİM"

Ekmeğin maliyetindeki yükseklikten yakınan Kolivar, "Günlük 3 bin ekmek yapan bu fırında ekmek maliyet farkı 40 bin TL. 4 yıldır zam yapmıyoruz. Doğalgaza, elektiriğe zam gelmiş. Şimdi bize zam yapmayın diyorlar. Ben ekmeği 2 liraya mal edip, 1 liraya vatandaşa yedirmeye mecbur değilim. Şimdi bize zam yapmayın diyorlar. Burada 11 çalışanım var. Onların parası benim cebimden çıkıyor." şeklinde konuştu.

"YÖNETİM ÖNCE RUHSATSIZ FIRINLARI KAPATSIN"

Kolivar, günlük 3 bin adet ekmeğin maliyetinin ayda 118 bin 90 TL olduğunu belirterek, "Yönetim önce bin 500 tane ruhsatsız fırını kapatsın, sanayi bölgesinde olması gereken ama şehrin içinde olan fırınları yani kombineleri hizaya getirsin, halk ekmeği kapatsın, benim fırınımdaki kapasite 2 katı artacak. O zaman gerekirse ilçemdeki durumu kötü olduğu tespit edilen vatandaşlara ücretsiz etmek bile satarım." dedi.

İptal edilen ekmek zamları bazı fırıncıların tepkisini çekti

"İSTEYEN ALIR, İSTEMEYEN ALMAZ"

Cihan Kolivar, şöyle devam etti:  "Ben ay başında ekmeği 2 liradan satmaya başlayacağım. İsteyen alır istemeyen almaz. Satılmazsa kapatır giderim. Fırıncıların hepsi çok zor durumda. Kimse bizim üzerimize gelmesin artık. Bizim aile hayatımız bitmiş, özel hayatımız bitmiş. Tatilimiz yok, gecemiz gündüzümüz yok. Patlamak üzereyiz. Dün gece Vali emir verdi diye zabıtalar gezmiş denetleme yapmış. Beni Vali bağlamıyor. Vali benim ortağım olur, bir kamyon un yollar, maya yollar, işçilerin ücretini öder ben o zaman valiliği dinlerim."

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