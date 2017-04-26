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Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, haftalık basın toplantısında, TSK'nın Sincar'da terör örgütü PKK'yı vurmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

26.04.2017 - 01:09
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Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta Başbakanlık Sarayı'nda düzenlediği haftalık basın toplantısında, TSK'ya ait jetlerinin Sincar'da PKK'yı vurmasını değerlendirdi.

TÜRKİYE İÇİN KÜSTAH SÖZLER

Haydar el-İbadi, terör örgütü PKK yuvalarını bombalayan Türkiye için küstahça sözler sarf etti.

İbadi, TSK'nın Sincar'daki  PKK hedeflerine yönelik hava saldırısını Bakanlar Kurulu olarak kınadıklarını ifade ederek, "Türkiye, Irak'ın içerisindeki Sincar bölgesini bombaladı. Burada Iraklı 5 Peşmerge hayatını kaybetti ve 7 Peşmerge de yaralandı." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ AYNI SALDIRIYI YAPMASIN DİYE UYARIYORUZ"

Konuşmasında terör ve PKK ifadelerini kullanmayan İbadi, "Türkiye'yi aynı saldırıyı yapmasın diye uyarıyoruz. Irak'ın derinliğini hedef alan bu saldırının hiçbir gerekçesi yoktur." dedi.

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