Irak güvenlik güçleri 11 DEAŞ militanını öldürdü

Irak güvenlik güçleri Kerkük'te DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Kerkük kentinin güneyindeki Riyad kasabası yakınında DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda 11 terörist öldürüldü.
TÜMEN KOMUTANLIĞI HAREKATI DOĞRULADI
Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saadi, bölgede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Riyad kasabası yakınında 11 militanın öldürüldüğünü söyledi.
Saadi, bölgeden gelen istihbarat doğrultusunda hareket ederek operasyonu sürdürdüklerini anlattı.
Terör örgütünün bölge insanına zarar verdiğini dile getiren Saadi, bölgeyi bu militanlardan temizlemek için operasyona devam edeceklerini sözlerine ekledi.