Irak güvenlik güçleri 11 DEAŞ militanını öldürdü

Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

ABD'nin Key West Naval Askeri Hava Üssü'nden eğitim için kalkış yapan savaş uçağı denize düştü.

4

Pakistan'da polis güvenlik noktasına saldırı: 8 kişi öldü

Pakistan'da dini bir cemaatin toplantısında güvenliği sağlamak için caddede oluşturulan polis güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.