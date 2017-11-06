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Irak mahkemesi ayrılıkların önüne geçen yasayı çıkarttı

Irak Federal Mahkemesi, anayasanın ülkedeki hiçbir bileşene ayrılma hakkı vermediğini belirtti.

06.11.2017 - 12:01
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Irak mahkemesi, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve birliğinin teminatı olacak maddeyi yürürlüğe soktu. Federal mahkeme "Bileşenlerin ayrılma hakkı yoktur." kararını aldı.

Irak mahkemesi ayrılıkların önüne geçen yasayı çıkarttı

BİRLİK ANAYASA İLE SABİTLENDİ

Federal Mahkeme Sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada; "Anayasanın 1. ve ilgili diğer maddeleri, Irak'ın birliğinin korunması gerektiğini belirtiyor. 109. madde de tüm kentlerdeki federal yönetimlere bu birliği muhafaza etme sorumluluğunu yüklüyor." ifadelerini kullandı.

Samuk şunları kaydetti:

"Federal Mahkeme buradan hareketle, 'ülkedeki bileşenlerin ayrılma hakkının bulunduğuna dair anayasada bir maddenin olmadığı' kararını almıştır."

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