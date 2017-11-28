Irak ordusu, ülkede DEAŞ militanlarını temizlemeye yönelik operasyonları sırasında, örgütün çaldığı petrolü nasıl sakladığını keşfetti. Sputnik, DEAŞ'ın gizli, yeraltı petrol depolarının görüntülerine ulaştı.

Videoda yerin dibinde binlerce ton petrolü muhafaza etme kapasitesine sahip hazneler görülürken buradaki petrollerden gelir elde eden DEAŞ'a bir darbe de burada vuruldu.

Yeraltı depoları, petrolün Irak ordusu veya herhangi bir keşif uçağı tarafından görülmesini önlüyor.

Irak ordusu, DEAŞ'ın gizli petrol deposunu buldu- VİDEO