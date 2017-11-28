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Irak ordusu, DEAŞ'ın gizli petrol deposunu buldu

DEAŞ'a karşı operasyonlarını sürdüren Irak ordusu, örgütün çölde petrol sakladığı gizli depoları buldu.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 17:09..
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asdasd

Irak ordusu, ülkede DEAŞ militanlarını temizlemeye yönelik operasyonları sırasında, örgütün çaldığı petrolü nasıl sakladığını keşfetti. Sputnik, DEAŞ'ın gizli, yeraltı petrol depolarının görüntülerine ulaştı.

GİZLİ PETROL DEPOLARI

Videoda yerin dibinde binlerce ton petrolü muhafaza etme kapasitesine sahip hazneler görülürken buradaki petrollerden gelir elde eden DEAŞ'a bir darbe de burada vuruldu.

Yeraltı depoları, petrolün Irak ordusu veya herhangi bir keşif uçağı tarafından görülmesini önlüyor.

Irak ordusu, DEAŞ'ın gizli petrol deposunu buldu- VİDEO

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